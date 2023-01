Mehr Grün geplant: Eisenstadt „bäumt“ sich auf

Darüber hinaus wird aber Eisenstadt in den kommenden Monaten noch grüner. 2020 hat die Stadt eine eigene Baumschule auf dem Gebiet der Kirchäcker Ost errichtet. 700 Bäume sind dort herangezogen worden, um „Material“ für das Stadtbaumkonzept zu liefern. Die ersten daraus sind bereits im Stadtgebiet gesetzt worden – in diesem Winter sollen noch 200 dazukommen! Unter anderem entlang der Radwege in der Industriestraße, Bründlfeldweg und des Hotterweges sowie bei der Dreifaltigkeitsstraße oder am Triftweg. „Das ist ein Mega-Programm“, so Steiner.