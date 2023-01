Irrfahrt: Lkw hing ganze Nacht auf Bergstraße fest

Stundenlang hing ein Lkw am Wochenende auf einer steilen Bergstraße in Münster (Tirol) fest, für die das 40-Tonnen-Gefährt definitiv nicht gemacht ist. Die Situation war - im wahrsten Sinne des Wortes - so verfahren, dass der Lenker sogar am Berg übernachten musste. Um den Laster wieder ins Tal zu bugsieren, musste die Feuerwehr anrücken.