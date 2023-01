Gesundheitliche Gründe: Ex-Salzburg-Coach hört auf

Schalkes „Jahrhunderttrainer“

Stevens war von Juni 2009 bis April 2011 Cheftrainer in Salzburg und gewann mit den Bullen in seiner ersten Saison den Meistertitel. Kult erlangte er in Gelsenkirchen. Stevens trainierte inklusive zwei Interimszeiten viermal den FC Schalke 04, mit dem er 1997 den UEFA-Cup gewann und zum „Jahrhunderttrainer“ gewählt wurde. Außerdem war er in der deutschen Bundesliga bei Hertha BSC (2002/03), dem 1. FC Köln (2004/05), dem Hamburger SV (2007/08), beim VfB Stuttgart (2014/15) und der TSG 1899 Hoffenheim (2015/16) tätig.