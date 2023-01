Mord an Italiener: Jetzt packt die Tochter aus

Tag drei im Prozess um den ominösen Mord an einem Italiener in der Oststeiermark im Jahr 2001: Wie berichtet, steht die Ex-Freundin des Opfers in Graz vor Gericht, weil sie die Ermordung des damals 47-Jährigen beauftragt haben soll. Zudem sitzt ein Bekannter der Frau, ebenfalls Slowake, auf der Anklagebank - er soll bei der Umsetzung der Tat dabei gewesen sein. Der zweite Täter sowie ein weiterer Planer waren bereits 2019 verurteilt worden, sitzen im Gefängnis.