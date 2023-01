Graz: 22 Jahre alter Mordfall wieder vor Gericht

In die Todesfalle gelockt

Ein Bekannter der Frau soll daraufhin den Plan entwickelt haben, den Mann zu töten. Zwei weitere Beteiligte sollen den Italiener in die Steiermark gelockt und ihn durch einen Stich und einen Schuss in den Kopf umgebracht haben. Die Leiche wurde in Sinabelkirchen in der Nähe der Autobahn gefunden und konnte längere Zeit nicht zugeordnet werden. Einer dieser Täter und der Planer wurden 2019 rechtskräftig zu 17 und 18 Jahren Haft verurteilt. Sie werden am Mittwoch als Zeugen im laufenden Verfahren erwartet.