Waren Ganzjahresreifen an tödlichem Drama schuld?

Die Profiltiefe wird beim Gerichtsverfahren wegen fahrlässiger Tötung entscheidend: Am Sonntag um 1.15 Uhr war, wie berichtet, ein Ehepaar aus Feldkirchen bei Mattighofen mit seinem neuen Porsche Cayenne bei Minusgraden und Neuschnee in einer Rechtskurve von der Fahrbahn geschleudert, über eine Böschung gerutscht und mit den Reifen nach oben in den Kühbach gestürzt. Während sich der Fahrer…(60) aus dem Fahrzeug retten konnte, starben seine Frau…(54) und ihr Hund in dem Wagen.