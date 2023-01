Schottland: Kein Frauengefängnis für Transfrau

Eine Transfrau, die noch vor ihrer Geschlechtsanpassung als Mann in Schottland zwei Frauen vergewaltigt hat, soll nicht in einem Frauengefängnis untergebracht werden. Das bestätigte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Donnerstag im Parlament in Edinburgh, nachdem der Fall zuvor Kritik und Besorgnis ausgelöst hatte. „Ich hoffe, das trägt zur Beruhigung der Öffentlichkeit bei“, sagte die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP).