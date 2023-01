Rodel-Rowdys fuhren Frau nieder, ließen sie liegen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend. Gegen 20 Uhr war eine 24-jährige Niederländerin auf der Goinger Rodelbahn in Richtung Tal unterwegs. Laut Polizei fuhr sie dabei ein unbekannter Rodler von hinten an, sodass die junge Frau stürzte. Als sie bereits am Boden lag, fuhr ein zweiter unbekannter Rodler dann auch noch in das Unfallopfer hinein.