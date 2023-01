Virenschutz verlängerte sich einfach automatisch

Wichtig ist, was im eigentlich Vertrag vereinbart wurde

Weiters muss es eine angemessene Frist geben, um einer Verlängerung widersprechen zu können. Und die automatische Verlängerung muss schon im ursprünglichen Vertrag, z. B. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, vereinbart worden sein. In Herrn P.s Fall gehe man davon aus, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, die Chancen für eine Rückbuchung gut stehen. Und tatsächlich wurden die 99 Euro nun doch erstattet.