Zu diesen Skiern und Stecken rät der Fachmann

6. Vorab testen, zahlt sich aus

Eine sinnvolle Komplettausrüstung bekommt man als Durchschnitts-Skifahrer laut dem Experten schon zwischen 800 und 900 Euro. Alle Hersteller hätten gute Ski anzubieten. Dworschaks Tipp: „Segelboote kauft man am Meer, Ski in den Bergen.“ Er verrät auch warum: „Bei uns etwa kann man zwei Tage Ski testen, bevor man sie kauft. Da kann man selbst herausfinden, was am besten für mich ist und kauft nicht die Katze im Sack.“