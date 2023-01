Innsbruck beendet Negativ-Serie ++ Salzburg siegt!

Nach zuletzt drei Niederlagen gewannen die „Haie“ am Dienstagabend daheim gegen die Black Wings Linz mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Da Red Bull Salzburg in Ljubljana mit 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) gewann, bleiben die Tiroler hinter Österreichs Meister in der Tabelle aber Dritter. Die Vienna Capitals sicherten Platz sechs mit einem 6:4 (2:0, 1:3 ,3:1) gegen den VSV ab.