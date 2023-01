Sechs Schützlinge auf der Suche nach Lebensplätzen

Jasiri

In der OBI-Parkgarage in unmittelbarer Nähe des Linzer Tierheims wurde die weibliche Katze Jasiri (ca. 1½ J.) schwer verletzt entdeckt. Aufgrund der tiefen Wunde am Schwanz musste dieser trotz mehrwöchiger, tierärztlicher Behandlung im Tierheim schlussendlich leider operativ entfernt werden. Jasiri kommt damit jedoch gut zurecht, sie hat sich auch schon mit anderen Samtpfoten im Tierheim angefreundet. Hunde zählen allerdings nicht unbedingt zu ihren Kumpels. Die Möglichkeit zum Freigang sollte ihr im neuen Zuhause unbedingt wieder geboten werden. Mit Kleinkindern hat sie wenig Geduld, da die Katzendame mit Krallen und Zähnen durchaus zeigen kann, wenn ihr etwas nicht passt. „Jasiri“ bedeutet übrigens „die Tapfere“ - und diesen Namen hat sich die Samtpfote auch mehr als verdient.

Tel.: 0 732/24 78 87