Dieb entwendete Bestattungswagen mit Leiche

Der Diebstahl geschah laut Polizei am Samstag außerhalb des Unternehmens Collins & Stone Funeral Home. Das Fahrzeug tauchte am Sonntagabend in Chicago wieder auf, doch zum Schock der Familie des Toten befand sich die Leiche nicht mehr im Laderaum. Erst am Montagnachmittag konnte sie schließlich aufatmen: An einem anderen Ort der Stadt wurde schließlich auch der entwendete Leichnam entdeckt - vier Kilometer vom Fundort des Leichenwagen entfernt.