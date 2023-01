Kinder rutschten auf Straße - mit Auto kollidiert

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz nach 19 Uhr. Ein 42-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Wagen auf der schneebedeckten Gemeindestraße in Nikolsdorf in Richtung Osten. Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse - es herrschte starker Schneefall - waren am Pkw Schneeketten montiert und der Lenker fuhr mit Schrittgeschwindigkeit.