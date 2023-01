Echte Veränderung - Deine Stimme zählt

„Es geht um ÖVP oder FPÖ“, sagt der FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer. Noch nie war die Aussicht auf echte Veränderung so nahe. Ich will ein Niederösterreich, in dem Sicherheit, Wohlstand und Anstand unser Wertefundament sind. Verteidigen wir uns, schützen wir unsere Kinder und verändern wir gemeinsam unser Land.