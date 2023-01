Heilstättenunterricht: Ein Spital macht Schule

Im Burgenland gibt es vier Heilstättenklassen: eine auf der Kinderstation im Krankenhaus Oberwart, zwei im Heilpädagogischen Zentrum in Rust und eine im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. In der Landeshauptstadt werden bis zu 250 Kinder pro Jahr während ihres Spitalaufenthaltes unterrichtet. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt zwei bis zehn Tage. Um diese Zeit für sie so alltäglich wie möglich zu gestalten, betreut Heilstättenlehrerin Martina Schendera Kinder von der ersten bis zur neunten Schulstufe.