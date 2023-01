„Neuer weiß, dass er einen Fehler gemacht hat“

Torhüter-Situation für kommende Saison ein Puzzlespiel

Die Bayern haben auf Neuers Verletzung mit der Verpflichtung von Yann Sommer (34/Borussia Mönchengladbach) reagiert. Der Schweizer Teamtorhüter erhielt einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Neuers Kontrakt läuft eine Saison vorher aus. Ersatztorhüter der Münchner ist weiterhin Sven Ulreich (34). Dem noch bis Saisonende an AS Monaco verliehenen Tormann Alexander Nübel (26) bescheinigte Salihamidzic in Frankreich eine „gute Entwicklung“. Über eine mögliche Konstellation mit mehreren gestandenen Schlussleuten für die kommende Saison sagte der Sportvorstand: „Dann werden wir im Sommer alles bewerten und managen.“