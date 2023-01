Skitouren: Wer haftet eigentlich bei einem Unfall?

Aber auch bei ungeführten Tourengemeinschaften bestehen wechselseitige Schutz- und Sorgfaltspflichten. In diesem Fall kann es vor allem zu einer Haftung des sogenannten „Skiführers aus Gefälligkeit“ kommen. Eine derartige Haftung könnte einen erfahrenen Skitourengeher treffen, der einen anderen, weniger geübten Skitourengeher auf eine Tour mitnimmt. Wenngleich an einen „Skitourenführer aus Gefälligkeit“ nicht der gleiche Sorgfaltsmaßstab wie an einen professionellen, erwerbsmäßig tätigen Skiführer angelegt werden darf, erwartet die Rechtsprechung auch von einem solchen Skiführer jene Sorgfalt, wie sie einem ihm vergleichbaren Alpinisten bei der Führung und Begleitung von Tourengruppen objektiv zuzumuten ist.