„Mit nichts auf der Welt zu vergleichen“

Er sei etwas verkühlt gewesen, habe in der Früh kaum noch eine Stimme gehabt - „aber der Adrenalin-Schub hier in Kitzbühel ist mit keinem anderen auf der Welt zu vergleichen“, sagte Otmar Striedinger nach seinem sechsten Platz bei der Abfahrt in Kitzbühel am Samstag. Striedinger stand im „Krone“-Weltcup-Haus Moderator Michael Fally ebenso Rede und Antwort wie seine Kollegen Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky und Andreas Ploier.