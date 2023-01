„Steinzeit-Massaker“ wird in NÖ zum Kriminalrätsel

Der historische Schauplatz: „Kleinreich“ Asparn an der Zaya - Schletz vor 7000 Jahren. Man schätzt, dass dort bis zu 1000 Menschen lebten, was im Größenvergleich (dem einst aber noch nicht existierenden) Wien entsprechen würde. Was mit dem Zentrum der Region nördlich der Donau geschah, soll ein groß angelegtes Archäologieprojekt klären.