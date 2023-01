Insektenmehl als Lebensmittelzusatz - ist das OK?

Aufgrund einer neuen Verordnung der EU darf künftig auch Insektenmehl als Lebensmittelzusatz verwendet werden. Ausreichende Studien über Verträglichkeiten liegen indes noch nicht vor. Was halten unsere Leser von dieser Maßnahme? Finden Sie es in Ordnung, zukünftig auch Lebensmittel mit Insektenmehl kaufen zu können, oder können Sie dieser Idee nichts abgewinnen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!