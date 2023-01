Radfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Die 55-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung lenkte gegen 18.25 Uhr ihren Pkw auf der Martinhofstraße in südliche Richtung. Sie hatte vor, die Kreuzung mit der Straße „Am Katzelbach“ gerade zu übersetzen, für sie galt das Vorrangzeichen „Vorrang geben“. Zeitgleich lenkte der 38-jährige Grazer sein Fahrrad auf der Straße „Am Katzelbach“ in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es beim Einfahren der 55-Jährigen in die Kreuzung zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer zu Sturz und auf der Fahrbahn zu liegen kam. Der 38-Jährige wurde in das UKH Graz eingeliefert, wo ein Bruch des rechten Schulterblattes diagnostiziert und der Mann stationär aufgenommen wurde.