Zwei junge Männer bei Unfall schwer verletzt

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr gegen 21.35 Uhr mit seinem Pkw in der Stubenbergklamm L409 von Anger kommend in Fahrtrichtung Stubenberg. Als Beifahrer befand sich ein 17-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk HF, im Fahrzeug. Bei Straßenkilometer 6,8 fuhr der Pkw, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer engen Rechtskurve geradeaus, touchierte eine Steinwand und in weiterer Folge einen Felsvorsprung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Eine entgegenkommende Fahrzeuglenkerin bemerkte dies und setzte die Rettungskette in Gang.