Wilde Spekulationen um Verletzung von Brunner

Vor Unfall stundenlang gefeiert

Warum aber fuhr der Minister spätnachts mit dem E-Scooter und ließ sich nicht vom Chauffeur nach Hause bringen? Das sei, so heißt es, seiner alemannischen Art geschuldet, den Chauffeur nicht so lange warten lassen zu wollen. Schlechte Sicht in der Nacht und die stundenlange Feier in der Säulenhalle hätten den Unfall verursacht.