„Krone“-Leser im Parlament: „Das ist gewaltig“

Das schöne Stück sorgte im Vorfeld der Wiedereröffnung des Parlaments wegen seiner Mietkosten von 3000 Euro im Monat für Furore. An diesem Abend entpuppt es sich aber als verbindendes Element. Als zwei Besucher kurz darauf spielen, entsteht in der Gruppe wie durch Zauberhand eine familiäre Stimmung. Man applaudiert und kommt ins Plaudern. Nur die übergroßen monochromen Bilder im sogenannten Empfangssalon kommen nicht so gut an. Mehrere Besucher beschweren sich bei der „Krone“ über die „furchtbaren Gemälde“.