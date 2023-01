Herbert Feurer: „Das hätten wir nicht überlebt“

Je viermal wurde er mit Rapid Meister und Cupsieger, stand einmal im Europacupfinale, war zweimal „Krone“-Fußballer des Jahres. Sein legendärster Auftritt war 1984 im Europacup-Wiederholungsspiel gegen Celtic in Old Trafford, als ihn im Strafraum ein „Fan“ mit Tritten malträtierte. Er hätte liegen bleiben können - „aber das hätten wir aufgrund des Hasses nicht überlebt!“ So gewann Rapid sogar 1:0.