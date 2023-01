Stamkos erobert mit Hattrick NHL-Meilenstein

Steven Stamkos hat seine Tampa Bay Lightning am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) mit drei Toren zu einem 5:2-Sieg bei den Vancouver Canucks geführt. Der Kapitän das Stanley-Cup-Siegers von 2020 und 2021 erreichte dabei als 47. Spieler der NHL-Geschichte die Marke von 500 Karrieretoren. Der 32-Jährige hält nun bei 502 Treffern. Für Tampa war es der fünfte Sieg in Folge.