„Da runter zu fahren, davon träumt man als Bub“

Auf verkürzter Europacup-Strecke schon in Kitz gefahren sind Julian Schütter und Manuel Traninger - seit gestern haben sie nun auch ihre Premiere über die komplette Streif im Sack. Bei den beiden Weltcup-Abfahrten in Kitz am Freitag und Samstag werden nach den vielen Ausfällen (auch Christopher Neumayer muss wegen Knieproblemen auslassen) aber nur je sechs Österreicher am Start stehen. Fix sind Kriechmayr, Hemetsberger, Striedinger, Babinsky und Schütter. Die restlichen vier Anwärter (Rieser, Ploier, Traninger, Hacker) liegen in der FIS-Rangliste weit zurück - dadurch darf laut Reglement nur einer aus diesem Quartett im Rennen starten. Cheftrainer Marko Pfeifer wird nach dem morgigen Abschlusstraining die Entscheidung verkünden.