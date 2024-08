Neue Details: Mutter der toten Kinder war Jägerin

Die Obduktion der beiden Mädchen – fünf und acht Jahre alt – soll noch am Donnerstag durchgeführt werden. Ein vorläufiges Ergebnis dürfte es am späten Nachmittag geben. Auch am Tatort wird weiterhin ermittelt. Bisher hatte sich die Polizei überwiegend auf den unmittelbaren Tatbereich konzentriert, nun werden auch andere Räumlichkeiten in dem Wohnobjekt unter die Lupe genommen.