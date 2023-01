Teure Lebensmittel: Werfen Sie jetzt weniger weg?

Durch die vielen Teuerungen rutschen immer mehr Menschen in Österreich Richtung Armut ab, so beispielweise in Oberösterreich, wo die Zahlen der Sozialmärkte im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen sind. Allerdings könnten die teuren Lebensmittel dazu führen, dass weniger davon im Müll statt auf dem Teller landen. Welche Erfahrungen hat die „Krone“-Community damit gemacht? Werfen Sie weniger weg als früher? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!