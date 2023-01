Walkners Ersthelfer Benavides Dakar-Gesamtsieger

Am Vortag hatte Benavides seinen KTM-Kollegen Walkner nach dessen schwerem Sturz in den Sanddünen erstversorgt. Der 34-Jährige wachte 23 Minuten an Walkners Unfallstelle, erhielt diese Zeit aber am Samstag wieder gutgeschrieben. „Ein riesiges Dankeschön an den Kevin, der Erste Hilfe geleistet hat und die Situation beruhigt hat“, richtete der Salzburger noch am Abend aus dem Spital in Dammam aus. Von dort könnte Walkner, der Dakar-Sieger von 2018, noch am Sonntag nach Österreich verlegt werden.