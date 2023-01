Matthias Walkner: „Jeder von uns hatte nur Angst“

Genau 4725 von insgesamt 7930 Kilometer der Rallye Dakar durch die saudische Wüste hat Matthias Walkner hinter sich, die meisten davon mit Knochenabsplitterungen im Handgelenk nach einem Sturz am zweiten Tag. Die Verletzung konnte er am ersten Ruhetag an diesem Montag endlich ordentlich behandeln lassen. Vom zweiten Sieg nach 2018 ist der KTM-Pilot mit 22:35 Minuten Rückstand weit weg - aber was treibt ihn dann noch an? Das verrät er der „Krone“ im Interview ...