„Natur im Garten“ lädt zum Frühlingserwachen 2.0

Wie können Sie dabei sein?

Um Anmeldung wird beim „Natur im Garten“-Telefon unter 02742/74 333 oder auf www.naturimgarten.at. gebeten. Bei erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen der Link zur Zoom-Veranstaltung einen Tag vor der Veranstaltung per Mail zugeschickt. Für all jene, die sich nicht angemeldet haben, steht der Link am 21. Jänner auch auf der Website zur Verfügung.