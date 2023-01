VW will Google tiefer in Infotainment integrieren

„Porsche denkt darüber nach, beim Infotainment-System einen eigenen Weg zu gehen und Google komplett zu integrieren“, sagte eine mit den Beratungen vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Blume, der in Personalunion auch Porsche führt, habe sich dazu unlängst mit führenden Google-Managern in den USA getroffen. Das „Manager Magazin“ hatte zuvor berichtet, Porsche erwäge, Google-Apps in die Bordcomputer seiner Fahrzeuge zu integrieren - allen voran das Navigationssystem Google Maps.