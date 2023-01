Twitter erwägt Versteigerung inaktiver Nutzernamen

Büro in Singapur geräumt

Fest steht, dass Twitter nach der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme durch Musk im vergangenen Oktober dringend Geld benötigt, zumal dem Dienst inzwischen zahlreiche Werbekunden abgesprungen sind. Erst am Mittwoch machten Berichte die Runde, denen zufolge Mitarbeiter in Singapur aufgefordert wurden, das dortige Twitter-Büro zu verlassen und künftig von zu Hause aus zu arbeiten.