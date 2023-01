Fällt Le Graet über Respektlos-Sager über Zidane?

Der in der Kritik stehende Präsident des französischen Fußball-Verbands soll sich Berichten zufolge am Mittwoch bei einem Vorstandstreffen erklären. Bei der außerordentlichen Zusammenkunft am Vormittag soll es unter anderem um die Aussagen Noël Le Graëts über den ehemaligen Weltmeister Zinédine Zidane gehen, wie die Sender France Info und RMC Sport am Dienstag berichteten.