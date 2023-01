IV-Chef Swarovski: „Industrie sorgt für Wohlstand“

Mitarbeiterproblem lösen, Europa stärken

Stichwort Mitarbeiter: Dem müsse mit verbesserter Kinderbetreuung, qualifizierter Zuwanderung und vor allem der Belohnung von Leistung begegnet werden. „Es ist richtig, dass jenen geholfen wird, die sich nicht selbst helfen können. Wenn aber immer mehr Menschen lieber Teilzeit arbeiten und an einem beruflichen Aufstieg nicht interessiert sind, dann liegt es auch am System“, sagte er in Richtung Politik.