Lewis Hamilton nennt das „Problem“ der Formel 1

„Das Problem mit unserem Sport ist, dass er sehr teuer ist“, sagt Hamilton in der BBC-Sendung „We are England“. Was vor allem jungen Fahrern, insbesondere, wenn sie Minderheiten angehören, teils große Probleme bereitet. Hamilton erinnert sich an seine Anfangsjahre: „Ich war die einzige dunkelhäutige Person auf der Strecke.“