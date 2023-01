Teams wollen nicht teilen: F1-Zoff spitzt sich zu

Gigant zur Seite

Andretti aber will sich nicht abwimmeln lassen. Sein Versuch, sich beim Sauber-Rennstall einzukaufen, war 2021 noch gescheitert. Mit General Motors, dem einst größten Autobauer der Welt, als Partner sieht der frühere McLaren-Pilot und Sohn von Ex-Weltmeister Mario Andretti nun den Weg in die Formel 1 bereitet. Spätestens mit dem neuen Technik-Regelwerk ab 2026 könnte es so weit sein, Andretti peilt sogar einen früheren Einstieg an. „Das glaube ich zu 1.000 Prozent“, sagte der 60-Jährige.