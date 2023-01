Figma-Übernahme durch Adobe unter der Lupe

Die BWB sieht den Wettbewerb im Markt für interaktives Produktdesign gefährdet und befürchtet eine zu starke Marktstellung von Adobe, sollte es zum Figma-Kauf kommen. Da Adobe und Figma beide in allen Mitgliedstaaten der EU tätig sind und somit nicht nur Österreich von einem Zusammenschluss betroffen wäre, sei die EU-Kommission die am besten geeignete Wettbewerbsbehörde in diesem Fall, so die BWB.