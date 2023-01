Nizza feuert Trainer Favre nach Cup-Blamage

Danach wechselte Favre zu Borussia Dortmund, wo er im Dezember 2020 nach zweieinhalb Jahren entlassen wurde. Bei der Rückkehr an die Côte d‘Azur konnte der 65-Jährige nicht mehr an seine vorherigen Erfolge anknüpfen. Das Team belegt in der Meisterschaft nach 17 Runden nur den elften Platz - zu wenig für die hohen Ansprüche des Besitzer-Unternehmens Ineos.