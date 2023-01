Heute fiel endlich Schnee und es kommt noch mehr

Vor allem im Ausseerland dürften am Montag Liftbetreiber einen Freudentanz gemacht haben: Endlich fiel der lang ersehnte Schnee! In der Tauplitz waren es bis zu 15 cm. Auch andere Teile der Obersteiermark zuckerte es zumindest an - etwa 5 cm Schnee fielen auf der Planai und am Skigebiet Niederalpl.