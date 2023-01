„Es freut mich sehr, dass Österreich als Innovation Champion ausgezeichnet wurde. Eine besondere Ehre ist es, dass die E-Government-Dienstleistungen so positiv hervorgehoben wurden, denn dies bedeutet wir sind mit unseren Vorhaben, wie beispielsweise alle Amtswege bis 2024 auch digital anzubieten, auf dem richtigen Weg“, so Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung, der auf der CES in Las Vegas den Preis für Österreich entgegennahm.