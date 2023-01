Goigingers „Der Fuchs“ rührte Publikum zu Tränen

Bis sich am Samstagabend seine zahlreichen Familienmitglieder im „Das Kino“ eingefunden hatten, nutze Hauptdarsteller Simon Morzé die Zeit noch für ein Bad in der Menge und plauderte offen über seine eigene familiäre Vorbelastung – Mama Petra Morzé und Papa Stefan Matousch kommen schließlich auch aus dem Schauspielfach: „Wir haben uns das in der Vergangenheit so abgemacht, dass wir uns gegenseitig nur Kritik geben, wenn einer von uns explizit danach fragt. Aber es sollte nie in ein unter Druck setzen enden.“