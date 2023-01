Trauriger Kurz-Trip für Erzbischof Lackner

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner nahm am Mittwoch eine zehnstündige Reise mit dem Zug auf sich, um am Donnerstag dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. die letzte Ehre zu erweisen. Lackner, der neben seiner Aufgabe als Erzbischof auch den Vorsitz der Österreichischen Bischofskonferenz innehat, wird gemeinsam mit dem Wiener Kardinal Christoph Schönborn und dem Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl am Trauergottesdienst teilnehmen.