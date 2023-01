Land Tirol startet 2023 mit Offensive in Schulen

Darüber hinaus fördert das Land auch die IT-Ausstattung von „Digi-Mint Coaches“ - also speziell ausgebildeten Lehrkräften, die Kollegen an den Volksschulen in allen Bereichen der Digitalisierung zur Seite stehen. „Sie sind nicht nur beratend tätig, sondern unterrichten mit der Klassenlehrperson in Form von Teamteaching im Klassenraum selbst“, so Hagele.