Auftaktsieg! Novak Djokovic gibt nur fünf Games ab

Serbe streut dem australischen Publikum Rosen

Der Serbe nutzt das Turnier in Adelaide als Vorbereitung auf die am 16. Jänner beginnenden Australian Open in Melbourne. „Ich bin froh, wieder in Australien zu sein, und ich danke euch allen für euer Kommen“, sagte Djokovic auf dem Platz. „Danke, dass ihr mir den Empfang bereitet habt, den ich mir nur wünschen konnte. Wenn ich ein Land auswählen müsste, in dem ich am erfolgreichsten war und das mich in Sachen Tennis am besten behandelt hat, dann ist es hier“, meinte der neunfache Australian-Open-Sieger.