Buben (13 und 14) schlugen und beraubten Opfer

Zur Tat kam es in der Schönbrunner Straße gegen 3 Uhr früh. Nach dem Überfall alarmierte der 28-Jährige die Polizei und berichtete, von zwei Burschen überfallen und geschlagen worden zu sein. Er hatte bei der Attacke Verletzungen davongetragen und wurde von der Berufsrettung versorgt, konnte in der Folge aber in häusliche Pflege entlassen werden.