Kreativer Pizzakoch tourt mit mobilem Backofen

Klassiker sind gefragt

Mit allem was es für „Kevo’s Pizza“ braucht, kommt er zu den Kunden nachhause - gerne auch mit eigenen Kreationen, wie etwa der Herbstpizza mit Kürbis. „Am liebsten würde ich noch mehr außergewöhnliche Variationen anbieten“, so der Pizzabäcker. Doch zurzeit sind noch vermehrt die Klassiker gefragt. Pläne für die Zukunft hat er auch schon: Im Frühjahr will er sich einen Verkaufsanhänger zulegen und unter die Marktfahrer gehen.