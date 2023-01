Betrunkener schoss mit Pistole in die Luft

Viele Brände

Auch die Feuerwehren waren in der Nacht häufig gefordert, hauptsächlich ebenfalls im Zusammenhang mit Pyrotechnik. In Neunkirchen setzte eine Rakete eine Böschung in Brand, in Haag im Bezirk Amstetten brannte eine Müllinsel. In Münchendorf, Bezirk Mödling, musste ein Auto gelöscht und ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden. Gesprengt wurde unter anderem ein Buswartehaus in Kematen, Bezirk Amstetten, und ein Altmetallcontainer in Pressbaum, Bezirk St. Pölten.